Sportmediaset – Osimhen sarà l’acquisto più costoso nella storia del Napoli: giovedì la firma

Come riporta Sportmediaset, il Napoli è ormai vicinissimo all’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dal Lille. Osimhen sarà peraltro l’acquisto più costoso nella storia del Napoli, andando a superare di molto quello di Lozano. Per lui infatti il Lille chiede (e potrebbe ottenere) 81 milioni di euro. Il colpo da record sarà definito oggi in Sardegna, a largo di Porto Cervo. Giuntoli infatti è partito insieme ai legali Pompilio e Chiavelli per ottenere la firma dell’attaccante.

In seguito ci saranno le visite mediche, con l’annuncio che è previsto per giovedì. Osimhen guadagnerà 5 milioni all’anno per 5 anni. Una cifra importante per il calciatore ma pure per il club, che quindi farà un sacrificio al fine di assicurarsi l’attaccante. Per il Lille, invece, un’altra grandissima plusvalenza dopo quella ottenuta per Pepè, venduto per 80 milioni all’Arsenal dopo che anche il Napoli aveva iniziato una trattativa.