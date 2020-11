Una playlist di Spotify mette in evidenza 54 canzoni dedicate a Diego Armando Maradona, il calciatore più forte che abbia mai calcato un campo da calcio. Da ‘La Mano de Dios’ di Rodrigo, passando per ‘La Vida Tombola’ di Manu Chao alla celeberrima ‘Live Is Life’ di Opus, al Pibe de Oro sono state dedicate 54 canzone e che oggi ritroviamo raccolte in playlist di Spotify col nome Gracias Diego in cui ritroviamo anche dei brani di cantanti napoletani come Jovine e Vale Lambo.