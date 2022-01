SSC Napoli, allenamento senza otto calciatori

Allenamento durante la sosta per il Napoli. Spalletti ha indirizzato la seduta sugli aspetti tecnico-tattici, insistendo poi su un lavoro di forza. In chiusura, partitella in famiglia e foto di rito dei vincitori: il clima è dei migliori, insomma. E il momento è propizio per chi, come Osimhen, dovrà recuperare la migliore condizione atletica dopo gli svariati problemi che hanno flagellato il Napoli sin dalla trasferta del 21 novembre a Milano con l’Inter. Oltre agli uomini impegnati in Coppa d’Africa, e dunque Koulibaly e Anguissa, mancano all’appello Insigne, Meret, Di Lorenzo, Lozano e Ospina. Lo scrive il Corriere dello Sport