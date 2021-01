SSC Napoli: “All’ora di pranzo gli azzurri ci mettono un tempo per apparecchiare il ‘lunch match’ e gustare il fiero pasto”

All’ora di pranzo il Napoli ci mette un tempo per apparecchiare il “lunch match” e gustare il fiero pasto. Listino gourmet e prelibatezze ricercate che si aprono subito con il piatto morbido e delicato di Insigne. Si prosegue con l’infilata di Demme, servito da Petagna, e il taglio del Chucky annunciato dal delizioso tocco di Lorenzo. L’ultimo coperto pregevole del primo tempo giunge al suono del campanello con un raffinato destro di Zielo. Un trionfo d’azzurro lungo 45 minuti. Poi la pioggia di acqua e bollicine annuncia il dessert di Insigne che su rigore griffa la doppietta e il suo gol numero 99 in azzurro che segna il sorpasso ad Altafini nella classifica bomber “all time”. Chiude il conto il 6-0 sopraffino di Politano. Nel finale spazio all’angolo del cuore con il debutto di Antonio Cioffi in Serie A. Ce n’è per per tutti i gusti nel pomeriggio succulento del Maradona. Adesso si va per il mercoledì da leoni sulla Via Emilia. Napoli contro Juventus, quarto atto della Supercoppa. Una sfida affascinante che sta facendo la storia…