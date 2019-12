SSC Napoli: “All’ultimo respiro, all’ultimo assalto, all’ultimo battito da cuore oltre l’ostacolo, per ripartire da qui”

All’ultimo respiro, all’ultimo assalto, all’ultimo battito da cuore oltre l’ostacolo. Il Napoli ribalta l’inerzia, la storia recente e l’incantesimo nefasto battendo il Sassuolo al minuto 94 con un gol di Elmas, il suo primo stagionale, che pesa un quintale e vale quanto un monile. Azzurri che erano partiti in salita, sotto il ritmo altissimo del Sassuolo che passa dopo mezzora e comanda il gioco. Il Napoli riesce a resistere e lottare nel periodo di tregenda per poi risalire nella ripresa. Poco prima dell’ora Allan si inventa un gol da bomber vero, girandosi spalle alla posrta ed avvitandosi per chiudere con un destro all’incrocio. E’ la svolta, gli azzurri prendo la scossa e mettono la marcia alta. A 10 minuti dalla fine segna Callejon ma il gol è annullato dal VAR per un fuorigioco di mezza scarpa. Ma è la serata per cuori impavidi. Spingiamo a mille fino alla fine. Occasioni, traverse, superiorità e predominio. Gli azzurri non vogliono fermarsi al pareggio e la sorte aiuta gli audaci. Angolo di Insigne al minuto 94: palla che sfila sul secondo palo dove si tuffa anima e corpo Elmas per entrare in porta con tutto il pallone. Si libera l’urlo di un intero popolo trattenuto per troppo tempo. All’ultimo assalto, all’ultimo respiro, nell’ultimo match dell’anno. Per ripartire da qui, con lo stesso slancio e la carica di energia del primo successo di Gattuso verso il nuovo orizzonte azzurro.

loading...