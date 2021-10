SSC Napoli: “Ci risistemiamo nell’attico della classifica con autorevolezza”

La fionda di Fabian, l’orgoglio di Insigne. Il Napoli batte il Bologna per 3-0 e rimette lo splendore azzurro nel cielo del campionato. Ci risistemiamo nell’attico della classifica con autorevolezza e personalità. La storia della serata dura una quarantina di minuti. Fabian centra la mira con un sinistro che è un guanto di paraffina. Poi il capitano si prende responsabilità e fierezza per battere il rigore del 2-0 con la freddezza dei campioni. E come se non bastasse si mette ancora sul dischetto dopo un’ora di gioco per segnare in fotocopia la sua doppietta, guardando in faccia timore e gloria. Nessun dorma, davanti a tutti ci siamo ancora noi. Si ricomincia domenica col derby a Salerno per chiudere questo ottobre dipinto d’azzurro…