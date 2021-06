La SSC Napoli, attraverso un comunicato sui suoi canali ufficiali, ha smentito la notizia di Bein Sports, secondo cui De Laurentiis abbia contattato la Uefa per per capire le possibilità di subentrare alla Juve in Champions a causa della Superlega. Ecco il comunicato: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis non ha contattato la Uefa riguardo la possibilità di subentrare nella prossima edizione della Champions League. L’indiscrezione riportata da Bein Sports è priva di fondamento”.