SSC Napoli: “Demme ha fatto parte dell’allenamento in gruppo”

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese al Friuli per la quarta giornata di Serie A in programma lunedì alle ore 20.45. Dopo una prima fase dedicata alla velocità, la squadra ha svolto partitina a campo ridotto con porticine. Chiusura con esercitazione tattica. Meret ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Lobotka terapie e lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta.