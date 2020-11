SSC Napoli, Formisano: “Virtualizzazione degli spalti, la Roma ha rinunciato al proprio spazio per darne di più a Maradona. Li ringraziamo”

Alessandro Formisano, head of operations del Napoli, ha annunciato su Twitter che la Roma ha deciso di lasciare il proprio spazio per la virtualizzazione degli spalti per celebrare di più la figura di Diego Armando Maradona:

“In tutti gli stadi si svolgono celebrazioni per Diego Armando Maradona Per la virtualizzazione degli spalti di Napoli abbiamo chiesto alla AS Roma di rinunciare allo spazio a loro riservato per dare più spazio a Diego. Ringrazio la Roma che ha dato il proprio ok. W lo sport“.