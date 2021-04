Un giorno di riposo per il Napoli dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Torino. Rino Gattuso ha lasciato la squadra libera e fissato per domani la ripresa degli allenamenti, come riportato dal club sul proprio sito ufficiale: “Dopo il successo a Torino, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 34esima giornata di Serie A”.