SSC Napoli, il commento: “Il pallone non entra. Prima sconfitta sul campo…”

Arriva il commento della SSC Napoli sul proprio sito dopo la sconfitta contro il Sassuolo:

“Il Sassuolo vince al San Paolo nella prima domenica di novembre. Decidono due gol nel secondo tempo dopo un’ora giocata palla su palla, con gran ritmo e con il Napoli che nel primo tempo ha due occasioni per cambiare il destino alla partita. Prima una incursione rapace di Osimhen che però trova il muro di Consigli in uscita e poi con un destro di Fabian dall’altezza del dischetto che sempre il portiere emiliano salva con un balzo prodigioso. Poi è il Sassuolo che passa nella ripresa con un rigore assegnato dal VAR e messo dentro da Locatelli. Il Napoli sfiora il pari con un destro al volo di Mertens che potrebbe reindirizzare la sorte del match. Ma il pallone non entra e nel finale il Sassuolo blinda con un contropiede di Lopez il successo, dopo un dubbio intervento in area su Osimhen che l’arbitro lascia correre. Prima sconfitta del Napoli sul campo in campionato. Si ricomincia giovedì in Europa con la sfida in Croazia per un cammino senza sosta…“.