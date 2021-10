SSC Napoli, il commento: “Lotta e carattere, restiamo sull’attico del campionato”

Come di consueto, la SSC Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: “Finisce 0-0 all’Olimpico una sfida bellissima sotto l’aspetto della lotta e del carattere. Battaglia sportiva a tutto campo e ritmi altissimi per 95 minuti. L’occasione più grande ce l’ha il Napoli che colpisce un palo clamoroso dopo un’ora di gioco con Osimhen in spaccata da pochi passi. La palla rimbalza sul palo e su varie gambe prima di frullare fuori con un rimpallo davvero incredibile. Napoli che tiene il campo con autorevolezza e mette sotto per larghi tratti la Roma. Roma che, dal canto suo, si affida alle ripartenze e al vigore agonistico. Ne vien fuori una partita che rende onore all’impegno e all’attaccamento. Restiamo in serie positiva e sull’attico del campionato. Si ricomincia giovedì al Maradona contro il Bologna. L’emozione azzurra è appena iniziata…”.