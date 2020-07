SSC Napoli, il commento: “Sassuolo battuto con due ‘diversamente bomber'”

Come di consueto, il Napoli sul suo sito ufficiale ha rilasciato il commento post-partita:

“Il battesimo del gol di Hysaj sacramenta l’apertura della serata del San Paolo e la seconda rete stagionale di Allan la sigilla. Il Napoli batte il Sassuolo con le firme inedite dei suoi due “diversamente bomber”. Elseid griffa la prima volta in azzurro dopo 5 stagioni, mentre Allan torna alla gioia dell’esultanza a 7 mesi dall’ultima volta, proprio contro gli emiliani al Mapei Stadium. Insomma: visto timbrato andata e ritorno. Dopo stasera sono ben 17 i calciatori azzurri andati a segno in campionato: battuto il primato dei 15 goleador risalente alle stagioni 2017/18 e 2018/19. Buona anche la prova del Sassuolo che, via andare, sviluppa una idiosincrasia alla tecnologia e una simbiosi con il fuorigioco. Ben 4 le reti annullate per off-side (giustamente) di cui 3 sanzionate al VAR. Un dettaglio statistico da libro dei guinnes. Il resoconto globale è quello di una sfida giocata con intenzioni propositive da entrambe le parti. Tante occasioni, molte sequenze di calcio pregevole ed una serata che, in barba al caldo, è vivace e piacevole dal punto di vista tecnico. Il Napoli torna al successo e adesso farà tappa martedì a San Siro per la penultima fatica di campionato contro l’Inter. Quando mancano due settimane alla sfida del Camp Nou…“.