SSC Napoli, il commento: “Urlo azzurro verso la zona Champions, il bagliore di Fabian e il lampo di Osimhen”

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha commentato la vittoria contro la Sampdoria per 0-2, grazie alle reti di Fabian e Osimhen. Ecco il commento del club partenopeo, in lotta per la qualificazione in Champions:

“Il bagliore di Fabian, il lampo di Osimhen. Il Napoli la apre di sinistro e la chiude di destro la sfida di Marassi. Successo di intensità e superiorità tecnica. Dopo mezzora buona di pressione, Fabian imposta l’azione e la completa con un inserimento esemplare su schema da “terzo uomo” infilando di precisione il palo. Poi è battaglia ad alto ritmo anche per l’orgoglio doriano. La quiete sull’accesa contesa la mette Victor con una progressione che infiamma la Lanterna sul Golfo di Genova e lancia i titoli azzurri sulla dissolvenza del match. Il Napoli conquista il settimo risultato utile su 8 gare di campionato e la bellezza di 19 punti in un mese e mezzo. Da Marassi arriva l’urlo azzurro verso la zona Champions. Genova per noi. Il bagliore di Fabian, il lampo di Osimhen…”.