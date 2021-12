SSC Napoli, il Dottor Canonico: “Escluderei Fabian e Insigne con l’Atalanta”

Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: “Koulibaly sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci vogliono cinque settimane per rientrare, ma i tempi possono anche essere più lunghi o brevi.

Fabian e Insigne non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani.

Anguissa sta facendo personalizzato, vedremo per il fine settimana se sarà a disposizione per l’Empoli. Non facciamo tentativi, valutiamo le risposte fisiche e cliniche e le condizioni degli infortunati per capirne il rientro.

Osimhen? Il post operazione procede bene. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All’inizio della prossima settimana inizierà a lavorare in campo e faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle fratture. Si potrà allenare senza contatto con la palla ma bisogna capire bene quando il suo organismo gli permetterà di colpire la palla di testa. Ha avuto fratture multiple e la mascherina andrà studiata bene. Ha una grande forza mentale, Victor, e non avrà paura di tornare a cercare contatto fisico con altri e con la palla.

Manolas? Ha avuto un problema al gluteo e poi intestinale, speriamo di averlo presto a disposizione”.