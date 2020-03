SSC Napoli, il legale: “Il campionato rischia di essere annullato. Taglio stipendi inevitabile, l’UEFA aiuti le Federazioni”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho sentito parlare di senso di responsabilità. I tagli degli stipendi sono il primo passo del lungo cammino che deve portare al ridimensionamento del mondo del calcio. Ci sono scelte molto ampie da fare. I calciatori, lo staff e gli allenatori, non possono pretendere pagamenti integrali in un mondo dove non ci sono incassi, dove sponsorizzazione e diritti tv avranno una forte crisi. Il campionato annullato è un’ipotesi da non scartare, siamo in piena pandemia che non è assolutamente sotto controllo. Il calcio non può essere l’oasi felice in un mondo che sta andando a rotoli. Si sta aprendo un nuovo mondo, i calciatori non possono pretendere lo stipendio intero. Ci sono tante società infettate, gli avversari si sentiranno sicuri ad affrontare le squadre? Per ragioni di forza maggiore, il calcio può non arrivare alla conclusione del campionato e si potrà iniziare a pensare al prossimo anno. Non posso dire se Mertens ha rinnovato. Se il campionato dovesse ripartire a partire dal 1 luglio, è ovvio che tutte le società dovranno avere a disposizione i propri calciatori della stagione 2019/20. Il presidente Federale dovrà prorogare la stagione fino anche ad agosto. I contratto in scadenza il 30 giugno, come Callejon o giocatori in prestito e allenatori potranno continuare a giocare per quella squadra. La volontà di tutti è quella delle regolarità attraverso i risultati ottenuti sul campo. La UEFA dovrebbe prendere in considerazione un ammortizzatore per tutte le 55 federazioni, ha riserve e fondi importantissimi. Andrebbero stabiliti fondi per ogni federazione per ammortizzare le perdite“.