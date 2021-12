Allenamento mattutino per il Napoli dopo la gara di ieri contro il Leicester. Ecco il report ufficiale: “La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro in palestra mentre il resto del gruppo ha svolto seduta tecnica in campo. Fabian e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra. Insigne, Lobotka, Osimhen e Anguissa terapie e personalizzato in campo”.