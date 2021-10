SSC Napoli, il report del club: Malcuit, Ounas e Manolas a parte

Dopo il successo con il Torino, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in torello, lavoro di possesso palla ed esercitazioni finalizzati alla potenza aerobica.

Malcuit ha fatto terapie e personalizzato in palestra. Manolas e Ounas hanno svolto tabella personalizzata in campo.