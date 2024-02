SSC Napoli: “Incredulità e amarezza per un pari atroce”

Sospesi tra l’incredulità e l’amarezza il Napoli subisce il pareggio più atroce a Cagliari al minuto 96. E questo dopo aver sbloccato il match con Osimhen e dopo aver avuto per tre volte la palla per chiudere la storia con Politano, Simeone e Lobotka. Incredibile ma vero, la legge del calcio diventa nemesi per gli azzurri che allo scoccare dell’ultimo lancio disperato vedono l’avvitamento di Luvumbo che compare dal nulla e si prende tutto. Finisce 1-1 ma per il Cagliari è come aver vinto e per il Napoli è come aver perso. Dentro questo pomeriggio in cui il sole cocente illumina l’isola, c’era stato il gancio in mezzo al cielo di Osimhen dopo un delicatissimo e raffinato cross di Raspadori. Un affresco d’autore che però viene offuscato dal finale imprevedibile e lacerante di un pomeriggio troppo amaro per essere vero…