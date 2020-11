Ssc Napoli – Insigne in grande evidenza con la Nazionale, in campo anche Di Lorenzo

Lorenzo Insigne impegnato con la Nazionale. Il capitano del Napoli di scena nel match di Uefa Nations League Italia-Polonia terminata col successo azzurro per 2-0 a Reggio Emilia (Jorginho su rigore e Berardi).

Insigne in grande evidenza prima per un bellissimo gol in apertura, annullato per fuorigioco di Belotti) e poi per l’assist delizioso a Berardi per la seconda rete.

Lorenzo è uscito al minuto 89. In campo anche Di Lorenzo che ha giocato i minuti finali.

Nella Polonia, Zielinski è entrato ad inizio ripresa. Ingresso anche per Milik al 74′.