Seduta pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente partita con 5 porte piccole ed esercitazione tecnica finalizzata al tiro. Chiusura con partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Sirigu lavoro personalizzato in palestra.