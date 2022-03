SSC Napoli: “Lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto”

Dopo il successo contro l’Udinese e tre giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 3 aprile con Atalanta-Napoli. La squadra ha iniziato la sessione con lavoro in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Nella mattinata, Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto alla visita specialistica con il Prof Mariani presso la clinica Villa Stuart. Il controllo ha confermato la diagnosi effettuata in precedenza in Nazionale di una distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo.