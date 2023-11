SSC Napoli: “L’unica cosa negativa è il risultato”

Il Napoli perde a Madrid, ma l’unica cosa negativa della sfida è il risultato. Perchè per 80 minuti e oltre si vede la personalità, il carattere, a qualità e il vigore degli azzurri che tengono in bilico l’esito del match e mettono i brividi al Real. Prima della cronaca, il succo della storia: il Napoli si gioca la qualificazione al Maradona contro il Braga, liddove bisogna conquistare almeno un punto. E sarebbe, onestamente, un passaggio agli ottavi meritatissimo se solo si considerano i due capitoli della saga contro le merengues. Tra andata e ritorno si è sempre vista una lotta alla pari, e sempre la sorte e gli episodi hanno premiato solamente il versante ispanico. Stasera segna prima il Napoli con il Cholito che sente sapore di derby paterno. Pareggia in un attimo Rodrygo con un tiro dei suoi all’incrocio. L’entusiasmo vola sulle ali madridiste e Bellingham si conferma una pepita d’oro segnando di testa il sorpasso. Il Bernabeu alza il suo boato al riposo, ma al rientro c’è il ruggito azzurro. Anguissa incrocia un destro di raffinatissima potenza e certosina precisione: 2-2. Poi c’è l’episodio che cerchia la prima svolta. Il Napoli parte in contropiede 3 contro 2, Anguissa lancia Kvara che taglia per Osimhen che è davanti alla porta spalancata: Carvacajal salva il sorpasso in spaccata. Da lì si combatte ancora in equilibrio sottile, fino ad un soffio dalla fine. Il ragazzino Nico Paz sfodera un sinistro velenoso e fa 3-2. Nel recupero c’è il pleonastico 4-2 di Joselu. Ma è brutta solo la delusione della sconfitta. Questo è un Napoli autorevole, coraggioso, serio e di spessore internazionale. Ci rivediamo al Maradona il 12 dicembre contro il Braga, con un unico coro del popolo azzurro sotto le stelle più luminose di Europa: The Champiooooons!!!