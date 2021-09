SSC Napoli: “Mertens, Ghoulam e Mario Rui in gruppo”

Dopo il pareggio sul campo del Leicester nella prima giornata di Europa League, Il Napoli ha ripreso la preparazione oggi nel pomeriggio all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese al Friuli per la quarta giornata di Serie A in programma lunedì alle ore 20.45. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio in Inghilterra hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in riscaldamento tecnico e lavoro aerobico. Chiusura con partitina 7 contro 7. Lobotka e Demme proseguono nella loro tabella di allenamento personalizzato. Mertens, Ghoulam e Mario Rui hanno svolto seduta completa col gruppo.