SSC Napoli: “”Notte scura, ma la stagione è lunga”

Vince la Fiorentina nella notte del Maradona. Notte torva e scura per il Napoli che comincia sotto e finisce dietro. Il pareggio di Osimhen su rigore creato e concretizzato ha dato l’impulso agli azzurri per provare il sorpasso, ma il pallone è entrato dall’altro lato per l’allungo della Viola. I segnali della serata sono subito nefasti. Brekalo fa gol dopo neppure dieci minuti. Il Napoli ha almeno 3 palle gol pulite per pareggiare ed una rete annullata per fuorigioco. Il guizzo arriva nel recupero del primo tempo: Victor ruba tepo e palla a Terracciano che lo investe, rigore netto. Tira Osi che si riprende l’onere del dischetto e l’urlo del gol. Gioa effimera perchè nella ripresa, appena scoccata l’ora, Bonaventura la piazza nell’angolo di precisione e bagna la sua convocazione in Nazionale. Anche in questa seconda fase il Napoli avrebbe l’opportunità di pareggiare in un paio di occasioni pulite, ma evidentemente non è giornata. La chiude Nico Gonzalez quando era già finita. Vince la Viola per 3-1. Si riprende dopo la sosta a Verona e poi a Berlino per la Champions, prima del big match con il Milan. Ottobre è appena iniziato, la stagione è lunga come l’orgoglio e la passione azzurra…