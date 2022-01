SSC Napoli: “Osimhen e Mario Rui in gruppo, terapie per Insigne”

Dopo la gara contro la Fiorentina in Coppa Italia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 per la 22esima giornata di Serie A. Lavoro in palestra per chi è andato i campo ieri mentre il resto del gruppo, dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza, ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione di tiri in porta. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mario Rui in seguito alle visite post Covid-19 ha svolto l’allenamento in gruppo. Insigne ha svolto terapie. Ospina nella giornata di domani si sottoporrà ad accertamenti.