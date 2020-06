Ssc Napoli, proseguono le attività di solidarietà nell’ambito del progetto “SSC Napoli Charity”

Dopo l’iniziativa “Charity Food per Napoli”, con la quale sono state distribuite oltre 50 tonnellate di cibo a famiglie bisognose nel quadro dell’emergenza Covid-19, la SSC Napoli prosegue le attività di solidarietà.

Il progetto “SSC Napoli Charity” è partito riscuotendo subito grande successo di partecipazione e riscontri per le prime due aste concluse oggi e che mettevano in palio: due palloni, utilizzati durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter ed autografati dai giocatori azzurri. Insieme all’oggetto sarà consegnato all’acquirente un attestato della SSC Napoli che ne garantisce l’autenticità.

Il ricavato delle aste andrà a due associazioni no profit:

Associazione di Promozione Sociale Amici di Peter Pan – L’Associazione ha lo scopo di promuovere una cultura vera di cittadinanza giovanile attiva e di sostegno alle persone in condizione di svantaggio e/o disagio, a rischio di esclusione sociale, sostegno inteso non come puro assistenzialismo, ma come ricerca e rafforzamento delle risorse personali nell’ottica dell’empowerment, proponendo anche la creazione di nuovi servizi rivolti alle giovani persone, e contro la povertà educativa. Lavora a Napoli, città più giovane d’Italia, dove offre progetti di orientamento ed inserimento lavorativo a centinaia di giovani in povertà educativa ed a rischio di esclusione sociale.

Mawaki Malaika Onlus – L’Associazione ha lo scopo di operare nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, cooperazione internazionale. L’assistenza sociale e socio-sanitaria è prestata a favore di persone di qualsiasi nazionalità, ovunque esse si trovino, in stato di precarietà, bisogno e disagio, materiale, morale e spirituale, o comunque svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ed è finalizzata alla soluzione dei loro problemi.

Il progetto “SSC Napoli Charity” proseguirà con altre aste online che avranno come beneficiari esclusivamente associazioni no profit che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.