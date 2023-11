SSC Napoli: “”Raspadori-Elmas, la new age brilla e si impone nel derby dell’Arechi”

La apre Jack, la chiude Eljif. “Quei bravi ragazzi” decidono il derby: 23 anni Raspa, 24 anni Elmas. La new age brilla e si impone nel derby dell’Arechi. Il Napoli, con un mese e mezzo di anticipo, accende e illumina di azzurro le luci di Natale a Salerno. Dopo un quarto d’ora, Jack si infila in area su un cioccolatino di Lobotka e chiude di destro nell’angolo lontano. A dieci dalla fine Eljif smeriglia il destro a giro e battezza il secondo palo per il 2-0. In mezzo c’è tanto Napoli ed anche il lodevole orgoglio della Salernitana che lotta restando in partita per oltre un’ora. Un match di spessore emotivo e intensità che riconcilia con un calcio caratteriale ma anche di qualità. Vince il Napoli con merito, forza, talento e anche sacrificio. Gli ingredienti per ripartire a riveder le stelle della Champions. Si riprende subito contro il muro di Berlino, nell’urlo del Maradona, nella notte dei Campioni in un mercoledì da Leoni…

SALERNITANA: Ochoa; Mazzocchi (81′ Botheim), Fazio (69′ Daniliuc), Pirola, Bradaric, Legowski (70′ Bohinen), Coulibaly, Tchaouna, Candreva (77′ Castanos), Dia, Ikwemesi (69′ Stewart). All. Filippo Inzaghi

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera, Zielinski (87′ Cajuste), Lobotka, Anguissa, Politano (77′ Lindstrom), Kvaratskhelia (68′ Elmas), Raspadori (68′ Simeone). All. Garcia

Arbitro: Rapuano di Rimini

Marcatori: 13′ Raspadori, 82′ Elmas

Note: ammoniti Mazzocchi, Di Lorenzo