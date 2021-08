SSC Napoli, report dell’allenamento: Insigne in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia del 22 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45 La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita a campo ridotto e partitina con le porte piccole. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi. Mentre il primo lavorava sulla forza, il secondo ha svolto esercitazione tattica sul campo 1. Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens ha svolto allenamento personalizzato in campo. Ghoulam ha fatto lavoro personalizzato in campo ed ha svolto parte tattica con la squadra.