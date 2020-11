SSC Napoli – Ripresi gli allenamenti a Castel Volturno

Dopo il successo di ieri contro il Rijeka, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica al Dall’Ara per la settima giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio in Croazia hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in una prima fase di riscaldamento seguita da lavoro atletico di agilità. Successivamente esercitazione tecnica, gioco di posizione e partitina a campo ridotto