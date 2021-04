Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Ecco il report: “La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra”.