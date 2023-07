Quarto giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione in palestra. Successivamente la rosa ha svolto esercitazione tecnica e partite a campo ridotto a tre squadre alternate. Chiusura con esercitazione di tiro in porta. Mario Rui, Demme ed Elmas hanno effettuato terapie. Lobotka e Gaetano hanno svolto personalizzato in palestra.