SSC Napoli: “Un gol del capitano e 95 minuti da Guerrieri”

Napoli – Un gol del capitano e 95 minuti da Guerrieri. Il Napoli batte la Lazio per 1-0 e si qualifica in semifinale di Coppa Italia. E’ una notte di lotta, sofferenza ed emozioni struggenti. Una di quelle sfide “tears and sweat” per rievocare lo slogan bellico di Winston Churchill. Lacrime e sudore, ma quelle azzurre alla fine sono urla liberatorie dopo un periodo di crepuscolo e una serata che improvvisamente si illumina di gioia. L’orizzonte si squarcia subito: Lorenzo salta mezza difesa laziale e sembra lui l’Aquila Olimpia che vola nel cielo di Fuorigrotta. Un “golazo” splendido che annuncia il trionfo. Ma ne passano pulsioni e sensazioni fino alla fine. Due espulsi, quattro pali, continue sinusoidi emotive, rimbalzi di adrenalina e vibrazioni. Fino alla dissolvenza azzurra in una notte finalmente magica. Il Napoli va in semifinale di Coppa Italia e probabilmente assurge a nuova luce. Si ricomincia domenica con la madre di tutte le sfide: Napoli-Juventus. Giusto per non farsi mancare nulla in una settimana di passione che chiude un mese di gennaio intenso, inquieto, ed infinito…