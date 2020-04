Stadi vuoti? Gare al Drive-In. Ecco l’intrigante proposta del Midtjylland: i dettagli

“Le tribune vuote non dovrebbero separarci quando riprenderà il campionato. Quindi vi invitiamo ad assistere alle gare in diretta al drive-in alla MCH Arena”. Una proposta nuova e singolare, quella del Midtjylland, club di punta del calcio danese. Non si sa ancora quando riprenderà il campionato locale, ma è stato già stabilito che fino ad agosto si giocherà a porte chiuse.

“Abbiamo pianificato la migliore alternativa possibile ad uno stadio pieno. Fino a 10 mila tifosi potranno assistere alla ripresa del calcio in modo da poter continuare a combattere il virus. Nei prossimi tempi dovremo gestire purtroppo un campionato senza spettatori. Stiamo dialogando con la polizia, il comune di Herning e le autorità per creare un piano di sicurezza pubblica. Saranno disponibili duemila posti auto dei 12 mila esistenti intorno allo stadio e il successo dell’iniziativa determinerà se aumenteremo ulteriormente la capienza e se richiederemo l’inclusione nel Guinness World Record. Ulteriori dettagli saranno resi pubblici quando ci sarà un piano finale per la prosecuzione del campionato”

Fonte: Gianlucadimarzio.it