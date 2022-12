Strinic: “Il Belgio non può sorprendere la Croazia. Mertens? L’età si fa sentire…”

Ivan Strinic, ex terzino del Napoli e della Croazia, ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti: “Non ho ancora sentito nessuno dei nazionali, aspetto che passino il turno poi li chiamerò per congratularmi. Il Belgio ha sorpreso in negativo, non hanno mostrato nulla in queste due partite. Hanno i nomi, ma non il gioco. Non vedo proprio come il Belgio possa sorprenderci… Certo, il calcio regala possibilità a tutti ma non capisco come possano avere opportunità dopo quanto hanno fatto vedere fino a qui. Lukaku non gioca seriamente a calcio da due mesi, Hazard ancora di più, De Bruyne non può fare tutto da solo e Mertens è nel momento di declino della sua carriera. Lo conosco dai tempi di Napoli, è un grande giocatore ma l’età si fa sentire”.