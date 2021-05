Strinic: “Spero che la Juve non vada in Champions. Sarri ha sbagliato”

Ivan Strinic, ex terzino del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Calciomercato.it. Eccone uno stralcio:

“Il Napoli ha un’ottima rosa, ci sono tanti calciatori bravi. Ma la differenza con l’Inter la fa la panchina. I nerazzurri hanno venti giocatori, secondo me è per questo che hanno vinto lo scudetto. Anche il Milan ha un’ottima squadra, ma non così numerosa come quella dell’Inter per far bene tutta la stagione. E’ stata un’occasione persa per entrambe le squadre, la Juventus gioca male. Nel Napoli qualcosa non è andato. O per colpa di Gattuso o per qualche altro aspetto. Spero che la classifica rimanga così e che la Juventus resti fuori. Ho giocato nel Milan e nel Napoli, vorrei che si qualificassero. Però ci sono ancora due partite, è difficile fare pronostici. Tutti possono vincere o perdere, ci sono le ‘piccole’ squadre che devono salvarsi a cui servono dei punti. Il Napoli ha grandi chance, è il loro obiettivo”.

Poi il passaggio su Sarri: “Bisogna avere due giocatori per ogni ruolo in modo tale da non abbassare la qualità. Anche quando c’ero io a Napoli, Sarri faceva giocare sempre gli stessi. Lui ha sbagliato secondo me, subentra stanchezza dopo tante partite, è normale ed è per questo motivo che servono giocatori. Io ho giocato poco, ma molto di più rispetto a chi era in panchina. Così a marzo perdi tutto”.