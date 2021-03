Striscia, Tapiro a Pirlo: “Spero di mangiare la colomba…”

Tapiro d’Oro per Andrea Pirlo all’indomani dell’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Raggiunto a Torino da Valerio Staffelli e interrogato sulla ‘maledizione Champions’ dei bianconeri, l’allenatore della Juventus ha dichiarato: “Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo. L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero”. Infine, interpellato sul suo futuro da mister, Pirlo ha risposto così: “Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…”