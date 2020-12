Stroppa in conferenza: “L’espulsione a Petriccione, giusta, ha condizionato la partita”

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha tenuto la consueta conferenza stampa postpartita al termine di Crotone – Napoli. Si è soffermato nella sala stampa dell’

analizzando la gara contro i partenopei. Queste le sue parole.

“Credo che l’espulsione di Petriccione, che considero giusta, abbia condizionato il resto della partita. Già c’era tanto da correre in undici contro undici, l’uomo in meno ci ha tolto dei riferimenti. Qualcosa abbiamo fatto ma è diventato più difficile. Fino all’espulsione penso che la squadra abbia fatto un’ottima partita, eravamo determinati e con la cattiveria giusta, creando e rischiando il minimo. Poi dopo l’invenzione di Insigne si è messa in salita. Ci mettiamo alle spalle le prime dieci partite di campionato molto difficili se non impossibili. Abbiamo dimostrato che, e voglio ribadirlo facendomi portavoce della squadra, possiamo starci e non vogliamo mollare. Abbiamo solo due punti e non è facile ricaricare le batterie, credere ancora in quello che si può fare, ma di sicuro è alla portata la salvezza e possiamo farlo. Al di là dei gol presi punto il dito su quelle occasioni, e anche oggi ne abbiamo avuto almeno un paio nitide, le dobbiamo mettere dentro. Non è sfortuna, ma bisogna mettere più qualità, quel quid in più. Sono sicuro che sabato cambierà qualcosa”.