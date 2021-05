Suicidio Everton: Ancelotti perde con lo Sheffield, Europa più lontana

Pesante sconfitta per l’Everton di Carlo Ancelotti, che nella terzultima giornata della Premier League 2020/2021 cade clamorosamente in casa contro il già retrocesso Sheffield United. Gli ospiti si impongono per 1-0 e complicano maledettamente i piani europei dei Toffees, che restano a tre punti dalla coppia Tottenham-West Ham che occupano il sesto e settimo posto. L’Everton non è più quindi padrone del proprio destino a 180′ dalla fine del campionato.

Partenza subito in salita per l’Everton, che al 7′ è in svantaggio: lo Sheffield infatti passa con il gol di Jebbison, che viene pescato in area di rigore a sfrutta la dormita difensiva per freddare Pickford e siglare la rete dell’1-0. I padroni di casa provano a reagire, ma Allan viene fermato dal portiere ospite Ramsdale che poi si ripete anche su Richarlison e Calvert-Lewin in chiusura del primo tempo. Prima dell’intervallo anche qualche brivido per i Toffees, con Fleck e ancora Jebbison che chiamano Pickford a due parate non banali.

Nel secondo tempo lo Sheffield si chiude in difesa, lasciando come prevedibile pochissimi spazi alla manovra offensiva dell’Everton. Allo stesso tempo gli uomini di Ancelotti rischiano più volte di subire contropiedi fulminei, ma le vere difficoltà sono nel creare pericoli negli ultimi 20 metri avversari. I tentativi di Richarlison e Calvert-Lewin risultano sterili e alla fine il fortino dello Sheffield resiste clamorosamente fino al triplice fischio.