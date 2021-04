Super League, ecco come funzionerà: potenziali ricavi intorno ai 10 miliardi

Se la NFL ha 300 milioni di spettatori e fattura il doppio rispetto a alla Champions, che ha circa tre miliardi di spettatori, pare che qualcosa non vada. Come aumentare i ricavi? Aumentando le partite tra le squadre di maggiore blasone. Questo è il ragionamento che hanno fatto i proprietari dei top club europei, e questa è la filosofia che nella tarda serata di ieri li ha portati ad ufficializzare, attraverso una raffica di comunicati, la nascita di una nuova competizione: la Super League. L’avvento della pandemia aveva causato una perdita tra i 6 e gli 8 miliardi di euro, e quindi non c’era tempo da perdere. Tra i 12 club fondatori, 6 sono d’Oltremanica: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea e Arsenal. Oltre a questi si aggiungono anche Inter, Milan, Juve, Atletico, Madrid, Barcellona e Real Madrid. A queste probabilmente si uniranno anche Bayern e Lipsia.

Le massime autorità calcistiche hanno già dichiarato guerra alla Super League, ma potranno fare poco come nel caso dell’Eurolega di Basket. Anche il mondo politico ha preso posizione contro la privatizzazione del calcio, ma tutto ciò pare impossibile da fermare. Il nuovo torneo da lanciare sarà formato quindi da 20 squadre, 5 invitati per meriti sportivi. Tutti i club si impegneranno ad adottare un quadro di spesa, e in cambio riceveranno un pagamento, una tantum, di 3,5 miliardi di euro per la realizzazione di piani di investimento infrastrutturale e per alla compensazione dell’avvento della pandemia. Lo riporta il Sole 24 ore.