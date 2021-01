Super pagelle per Insigne: ”Applausi al ‘gigante’, una gara da numero 10”

All’indomani del 6-0 rifilato alla Fiorentina chi raccoglie i maggiori applausi è Lorenzo Insigne, autore di una doppietta. “Una gara da numero 10, che Pirlo da oggi in poi gli conviene vedere con estrema attenzione in vista della partita di Supercoppa” avvisa l’edizione odierna de Il Mattino.

I quotidiani di oggi sono tutti concordi che la prestazione del capitano azzurro merita un 8 in pagella: “Stavolta segna subito e tutto diventa più facile. Due gol, un assist da favola e tanta qualità in mezzo” scrive la Gazzetta. “Esprime calcio degno dei fuoriclasse: 99 reti con quella maglia eppure c’è ancora un pregiudizio da combattere. Applausi al ‘gigante’”. Non usa mezzi termini Il Corriere dello Sport, che esalta il Magnifico, il quale è arrivato al nono gol in campionato, praticamente uno in più rispetto allo scorso anno in 37 gare. Anche per Tuttosport Lorenzo è da 8: “Con questa doppietta arriva a quota 99 nella graduatoria all time dei bomber del Napoli”.