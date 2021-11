Supercoppa 2022 ancora senza data: Juve e Inter spingono per l’Arabia, la Lega ha un piano B

Siamo agli inizi di novembre e ancora non si conosce con certezza la data della Supercoppa 2022. Il match che vedrà da un lato i campioni d’Italia dell’Inter e dall’altro i detentori della Coppa Italia della Juve, non ha ancora una data. Il problema è legato non solo al giorno in cui giocare, ma anche al luogo, con i club che spingono per l’ipotesi Arabia Saudita.

Inter e Juve sono infatti allettate dalle possibilità offerte dal ricco stato saudita. Oltre alle spese pagate ballerebbe un bonus di 3,5 milioni di euro. Per questo, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, De Siervo, l’AD della Lega Serie A, è in viaggio a Ryad per trattare con i sauditi. Il piano A, gradito a tutti, meno ai tifosi, è quindi quello di giocare in Arabia Saudita il prossimo 22 dicembre (in luogo di una prima ipotesi che parlava di gennaio).

La Lega Serie A però sta anche pensando ad un piano B. Qualora non dovesse andare in porto la soluzione araba, si potrebbe tornare alle origini, con la Supercoppa in Italia e in casa dei detentori dello Scudetto. In questo caso l’ipotesi più accreditata è il 12 gennaio a San Siro.