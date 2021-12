Secondo quanto riferito da ‘Calcio e Finanza’, la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus in programma il prossimo 12 gennaio potrebbe essere posticipata. Le nuove limitazioni porteranno allo stadio solo il 50% dei tifosi e per avere più gente possibile ad assistere la partita, potrebbe quindi non giocarsi a gennaio. Un’idea che troverebbe il consenso dei due club, anche se la Lega Serie A non si è ancora pronunciata. La decisione definitiva è comunque attesa a breve.