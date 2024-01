Supercoppa, Italiano: “Complimenti al Napoli, perdiamo con un gol annullato ed un rigore”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Napoli-Fiorentina, match vinto dai azzurri per 3-0. Di seguito le parole del tecnico viola:

“Passo indietro per la Fiorentina? Complimenti al Napoli per aver preparato questa partita, ci ha sorpreso ma è un sistema che sappiamo affrontare. Eravamo in partita, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, ci siamo sbilanciati per portarla ai rigori. Ma abbiamo commesso due errori e la partita si è chiusa.

Ikone? Si è conquistato il rigore e ha avuto la fiducia per andare a batterlo. Altri rigoristi gliel’hanno concesso, non si può togliergli la palla. Questa fobia dei rigori dobbiamo levarcela subito perché perdiamo partite.

Da questa serata non salvo niente, per 84 minuti abbiamo dimostrato che ce lo meritavamo. Ci sono partite in cui ritorna la sterilità, altre volte siamo stati più concreti, sapevamo che non era semplice ma fino all’84’ io ci ho creduto, con un guizzo potevamo pareggiarla.

Avevamo preparato questa strategia con il Bologna per essere più presenti sugli esterni. In questo momento avevamo ricambi, gente che poteva cambiare la partita… Ci capitano queste partite e mi dispiace, la perdiamo con un gol annullato e quel rigore. Comunque complimenti al Napoli”.