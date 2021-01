Supercoppa, Juve-Napoli sarà come un videogioco. I dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, la Supercoppa di quest’anno, oltre ad annunciare grande spettacolo in campo, promette anche una stupefacente novità per quanto riguarda la messa in onda. Domani, sul prato del Mapei Stadium di Reggio Emilia, Juve e Napoli si fronteggeranno per aggiudicarsi la 33esima edizione del trofeo. In questa occasione, la Lega Serie A ha annunciato che, per la prima volta nel calcio europeo, sarà utilizzata una speciale telecamera dinamica: l’innovativa tecnologia permetterà agli spettatori, che dovranno seguire il match per forza da casa, di immedesimarsi ancora di più nel gioco. Proprio come in un videogioco, sarà possibile seguire il movimento del pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera lungo cavi posti sulla tribuna principale. Sarà un modo nuovo di raccontare una partita di calcio in Europa, con un’inquadratura spesso presente nei principali football games. La telecamera verrà utilizzata in occasione di specifici replay e offrirà agli spettatori la possibilità di vivere la partita come se si trovassero in un videogioco della celebre console che sponsorizza la competizione. Questo tipo di tecnologia è già utilizzato in altri sport come l’atletica leggera e la Formula 1 e per la prima volta sarà introdotta nel calcio europeo.