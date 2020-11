Supercoppa: La Gevi Napoli ospita San Severo a porte chiuse. Sacripanti : “Finalmente si gioca!”

Finalmente al via la Supercoppa Centenario di Serie A2 Old Wild West per la Gevi Napoli. Dopo i molteplici rinvii delle partite, la squadra di coach Sacripanti giocherà la sua prima gara ufficiale domani alle ore 18,30 ospitando al PalaBarbuto l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo per la prima giornata della competizione. La GeVi Napoli Basket è inserita nel Girone Arancione con San Severo, Scafati e Latina. Al momento la classifica del girone Arancione, dopo appena tre gare disputate, vede Scafati, Latina e San Severo con 2 punti in classifica.

La partita si giocherà rigorosamente a porte chiuse

Queste le dichiarazioni del coach della GeVi Napoli Basket Pino Sacripanti alla vigilia dell’esordio stagionale:

“Finalmente si ricomincia a giocare, nonostante una situazione molto difficile. Siamo stati fermi due settimane, riprendendo da pochissimo. Ancora non so quale sarà il roster a disposizione, ma la gioia di tornare a giocare è davvero tanta. E’ la cosa che ci piace di più, ritrovare equilibrio nella nostra squadra dopo tanti allenamenti fatti prima della sosta forzata, giocando tante partite in così poco tempo ci darà tanti stimoli. Sicuramente i ragazzi avranno difficoltà, dopo essere stati fermi per tanto tempo, ma è anche vero che abbiamo messo tanto fieno in cascina, tanto lavoro, durante gli allenamenti, che cercheremo di tirar fuori piano piano. Ci aspetta una bella partita contro una buona squadra come San Severo, che ha vinto contro Latina, e che ha fatto vedere tanti miglioramenti, presentandosi al completo a Napoli. Cercheremo di dare il meglio e vogliamo trovare i giusti equilibri nell’arco dei 40 minuti.”

Il match sarà trasmesso in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74.