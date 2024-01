Supercoppa, Napoli-Inter, ecco dove sarà trasmessa la finale: le info

Lunedì 22 gennaio, su Canale 5 alle ore 20.00 in esclusiva assoluta la finale della 36ª edizione della Supercoppa Italiana “Napoli-Inter”.

In diretta dall’ Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena la super sfida che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i Campioni d’Italia in carica del Napoli, dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia.

Per il grande evento e per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio Mediaset prevede uno studio in diretta su Italia 1 dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Ivan Zazzaroni, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Su Canale 5 il post-partita, sempre condotto da Monica Bertini, con la premiazione, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola.

La telecronaca della partita, in onda alle 20.00 su Canale 5, è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Carlo Landoni, Daniele Miceli, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

Prepartita, partita e postpartita sono anche in live streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.