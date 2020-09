Supercoppa UEFA, Bayern Monaco-Siviglia 2-1: decide Javi Martinez al 105′

La Supercoppa UEFA è stata vinta dal Bayern Monaco, che ha battuto 2-1 il Siviglia dopo i tempi supplementari. Si tratta del quarto titolo dell’anno per i bavaresi, dopo aver conquistato il triplete la scorsa stagione. Il 30 settembre è in programma anche la Supercoppa di Germania e a dicembre il Mondiale per Club, per quello che potrebbe essere un ‘sestete’ memorabile. Per il Siviglia, andato in vantaggio con Ocampos, si tratta della quinta finale persa nella competizione. Un vero e proprio tabù. In gol per il Bayern sono andati Goretzka, che ha fissato il punteggio sull’1-1 e poi Javi Martinez al 105′.