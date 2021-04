SuperLega, idea mai tramontata. Dazn vuole un campionato europeo

L’idea Superlega non è mai tramontata, anzi. Nelle ultime ore il guanto di sfida alla Uefa – e alla nuova Champions League – è stato lanciato proprio da Dazn: la piattaforma del magnate ucraino-americano Blavatnik sta cercando di attuare un piano per poter creare un campionato europeo per club composto da 16 squadre. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda: tra le italiane spazio a Juventus, Inter e Milan, nei prossimi giorni verrà fatto un tentativo anche con i Friedkin per poter coinvolgere la Roma.