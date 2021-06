Svezia-Slovacchia, le formazioni. Out Lobotka, c’è Hamdik

Il ct svedese Janne Andersson conferma in blocco la formazione che ha pareggiato contro la Spagna all’esordio con Isak al fianco di Berg in avanti e sulle corsie laterali di centrocampo l’esperto Larson e Forsberg. Solo panchina per il bianconero Kulusevski, mentre il doriano Ekdal guiderà il centrocampo scandinavo.

Due italiani titolari invece nella Slovacchia: sono Skriniar in difesa e Kucka in mezzo al campo. Gli unici cambio rispetto alla gara d’esordio sono Hrsovsky per Hromada a centrocampo e Koscelnik per Haraslin sulla trequarti. Confermatissimo il capitano Hamsik. Queste le formazioni ufficiali:

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg. A disposizione: Johnsson, Nordfeldt, Bengtsson, Svensson, Helander, Sema, Krafthm Claesson, Jansson, Kulusevski, Quaison, Cajuste. Allenatore Andersson

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Satka, Hubocan; Kucka, Hrsovsky; Koscelnik, Hamsik, Mak; Duda. A disposizione: Kuciak, Rodak, Valjent, Gregus, Weiss, Boznik, Benes, Hancko, Haraslin, Duris, Lobotka, Hromada. Allenatore: Tarkovic